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В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, - Укренерго

Минулого тижня енергосистема зазнала трьох російських атак.

В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, - Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності після руйнівних російських атак.

Про це повідомили в компанії "Укренерго".

У компанії нагадали, що за минулий тиждень енергосистема зазнала трьох російських атак. Йдеться про масовану ракетну атаку 5 грудня та дві місцеві атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.

"Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій. Необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - повідомили в "Укренерго".

Залишається складною ситуація на Одещині, тут триває відновлення живлення споживачів. Через складність пошкоджень роботи тривають довше, вони також ускладнюються поганою погодою, уточнили в "Укренерго".

Для балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання. 

Нагадаємо, що ситуація з відключеннями електроенергії в Києві залишається складною, повідомили в КМВА.

Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС. В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

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