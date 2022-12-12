В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, - Укренерго

В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності після руйнівних російських атак.

Про це повідомили в компанії "Укренерго".

У компанії нагадали, що за минулий тиждень енергосистема зазнала трьох російських атак. Йдеться про масовану ракетну атаку 5 грудня та дві місцеві атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.

"Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій. Необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - повідомили в "Укренерго".

Залишається складною ситуація на Одещині, тут триває відновлення живлення споживачів. Через складність пошкоджень роботи тривають довше, вони також ускладнюються поганою погодою, уточнили в "Укренерго".

Для балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання.

Нагадаємо, що ситуація з відключеннями електроенергії в Києві залишається складною, повідомили в КМВА.

Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС. В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.