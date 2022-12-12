Росія знову вдарила по Херсону: загинула одна людина, поранені четверо

Російська армія 12 грудня знову обстріляла Херсон і прилеглі населені пункти. Росіяни били артилерією з тимчасово окупованої території.

Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня, повідомили в Телеграм Офісу генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії", – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, після відходу з Херосона та іншого правобережжя області окупанти не припиняють обстрілів звільнених населених пунктів. Влада закликає херсонців тимчасово переїхати до безпечніших регіонів.