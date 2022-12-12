"Доки весь світ готується до різдвяних свят, Росія продовжує обстрілювати мирні міста та нищити довкілля в Україні".

До 100-річного ювілею всесвітньовідомої пісні Carol of the Bells в Україні презентували оновлену версію композиції на мелодію Миколи Леонтовича.

Організація UAnimals створила трек в рамках кампанії #StopEcocideUkraine для привернення уваги до екологічних злочинів Росії під час війни. Виконала пісню улюблена мільйонами співачка Тіна Кароль у супроводі хору “Вогник”.

"Доки весь світ готується до різдвяних свят, Росія продовжує обстрілювати мирні міста та нищити довкілля в Україні. Вже сотню років зимові канікули в США та Європі супроводжує мелодія Carol of the Bells, створена українським генієм Миколою Леонтовичем. Цього року вона нагадає про важливе. Carol of the Ecocide привертає увагу до того, що росія не лише країна-терорист, але й екотерорист, який краде майбутнє у наших дітей та всієї планети. І це не милий мультяшний Грінч, а суцільне зло, яке потрібно зупинити, доки воно не зупинило світ", - каже засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Новий та актуальний текст до композиції Carol of the Ecocide написав український автор Євген Матюшенко, над аранжуванням працював композитор Юрій Звонарь.

"Війна нищить життя у повному розумінні цього слова: вона забирає життя людей, їх оселі та спосіб життя, їхню землю, їх надії та право бути щасливими. Війна безжалісно нищить українську екологію та світ тварин. Я доєдналася до ініціативи UAnimals, щоб нагадати світові, наскільки руйнівним та неосяжним є наслідок війни росії проти України. Пісня «Щедрик» є символом різдвяного дива, а Україна є символом людського дива стійкості та незламності, дива, яке весь час війни боронить світ", - говорить Тіна Кароль.

Нагадаємо, за офіційними даними в результаті російської агресії понад 182 880 м2 українського ґрунту забруднено шкідливими речовинами, 20% природоохоронних територій України уражені війною, загинули понад 6 мільйонів свійських тварин і щонайменше 50 тис. чорноморських дельфінів.

У листопаді українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид. UAnimals закликає Європейський парламент, Організацію Об’єднаних Націй, парламенти держав – партнерів, міжнародні організації та інституції засудити дії Росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти РФ, сприяти відновленню екологічної безпеки України та її навколишньому середовищу, а також допомогти у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, в тому числі задіявши інструмент репарацій.