За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини

Росіяни протягом минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка.

"Найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає", – наголосив Синєгубов.

У Харківському районі в селищі Глибоке внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у місті Балаклія 58 річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний предмет. Нараз вона госпіталізована в середньому стані.

Також триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 47 вибухонебезпечних предметів. Наші військові продовжують тримати позиції та вести запеклі бої з окупантами.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський і Харківській райони Харківської області. В результаті було важко поранено чоловіка – мешканця села Підлиман.