США не заохочують "операції" України на території Росії, – Кірбі

Вашингтон намагається переконатись, що українці можуть захищати свої території та "відвоювати свою землю".

Сполучені Штати Америки не заохочують і не допомагають Україні здійснювати "операції" на території Росії.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі ABC Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

Кірбі також зазначив, що Вашингтон намагається переконатись, що українці можуть захищати свої території та "відвоювати свою землю".

"Від самого початку ми говорили про те, щоб стежити (за ситуацією – Ред.) і пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", – пояснив він.

У відповідь на запитання, якими можуть бути подальші плани президента РФ Володимира Путіна, Кірбі сказав, що Білий дім "судить за вчинками". Наразі вони свідчать про те, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".

Раніше на прохання прокоментувати атаки безпілотників російських воєнних аеропортів Кірбі заявляв: "Ми надаємо їм інформацію, щоб допомогти їм захиститися. Ми, звичайно, надаємо їм ресурси та матеріальну зброю, щоб захистити себе. Але вони самі ухвалюють рішення... Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують... – це рішення України, і ми це поважаємо".

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про пожежі на аеродромах у російських Саратовській, Рязанській областях та Курську. У Кремлі це пояснили атаками українських безпілотників.

У Міноборони України вибухи офіційно не коментували. Західні ЗМІ із посиланням на джерела писали, що аеродроми атакували безпілотники з території України. Днями із посиланням на неназване джерело британське видання The Sunday Times написало, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалась від ударів по воєнних цілях на території Росії.

10 грудня Міністерство транспорту РФ також запровадило тимчасові обмеження для вантажного транспорту під час руху Кримським мостом.