Подробиці й результати розмови пообіцяв оприлюднити після її завершення.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили ситуацію на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки росіян і внутрішні виклики.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

За його словами, також нині запланована розмова з президентом США Джо Байденом. До цього глава держави поспілкувався з очільниками Туреччини Реджепом Ердоганом та Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський додав, що подробиці й результати розмови з Байденом озвучить після її завершення.

Президент також наголосив на складній ситуації з енергопостачанням у державі. Також розповів про важливі для України події нового тижня. Зокрема, про саміт G7, конференція у Франції щодо відновлення та стійкості України взимку та заходи на рівні Європейського Союзу.

Крім цього Зеленський повідомив про введення санкцій щодо осіб з УПЦ (МП).

Нагадаємо, Макрон і Зеленський нині обговорили так звану "формулу миру". Під час розмови з Ердоганом ішлося про розширення роботи зернового коридору.