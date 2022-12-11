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Зеленський провів засідання Ставки та анонсував розмову з Байденом

Подробиці й результати розмови пообіцяв оприлюднити після її завершення.

Зеленський провів засідання Ставки та анонсував розмову з Байденом
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили ситуацію на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки росіян і внутрішні виклики.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

За його словами, також нині запланована розмова з президентом США Джо Байденом. До цього глава держави поспілкувався з очільниками Туреччини Реджепом Ердоганом та Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський додав, що подробиці й результати розмови з Байденом озвучить після її завершення.

Президент також наголосив на складній ситуації з енергопостачанням у державі. Також розповів про важливі для України події нового тижня. Зокрема, про саміт G7, конференція у Франції щодо відновлення та стійкості України взимку та заходи на рівні Європейського Союзу.

Крім цього Зеленський повідомив про введення санкцій щодо осіб з УПЦ (МП).

Нагадаємо, Макрон і Зеленський нині обговорили так звану "формулу миру". Під час розмови з Ердоганом ішлося про розширення роботи зернового коридору.

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