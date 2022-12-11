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На Одещині українські військові ліквідували дрейфуючу міну

Разом зі штормом посилилася й мінна загроза.

На Одещині українські військові ліквідували дрейфуючу міну
Фото: Скрін з відео

В Одеській області підрозділи Військово-Морських Сил Збройних сил України успішно ліквідували чергову дрейфуючу міну.

Про це ВМС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

"Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що в ОК "Південь" зазначили, що разом зі штормом 11 грудня посилилася й мінна загроза. Наразі і на миколаївському, і на одеському напрямках працюють підривні команди, знешкоджуючи міни. 

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