В Одеській області підрозділи Військово-Морських Сил Збройних сил України успішно ліквідували чергову дрейфуючу міну.

Про це ВМС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

"Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ОК "Південь" зазначили, що разом зі штормом 11 грудня посилилася й мінна загроза. Наразі і на миколаївському, і на одеському напрямках працюють підривні команди, знешкоджуючи міни.