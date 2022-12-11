За тиждень росіяни випустили з захоплених територій чотирьох областей до Запоріжжя 421 людину

Тисячі українців не можуть виїхати з окупації.

За тиждень, що минає, із захоплених росіянами частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Запоріжжя окупанти випустили всього 421 людину.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він додав, що ще тисячі людей чекають своєї черги на виїзд.

“Проте віримо: терор окупантів незабаром закінчиться. Вчорашня “бавовна” в Мелітополі показала – ворогу не жити на українській землі. І далі окупантам буде тільки гарячіше”, – зазначив мер.

Федоров знову закликав жителів евакуюватись з окупації і “перечекати видворення рашистів в більш спокійному місці”.

Він наголосив, що є ще два альтернативних шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через окупований Крим.

Нагадаємо, оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях і тих, що в оточенні.