Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях і тих, що в оточенні

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територій і тих, що в оточенні.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

На його основі внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

До оновленого переліку входить 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей.

Загалом наразі у переліку 331 громада.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

“Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на вересень у переліку перебувало 327 громад.