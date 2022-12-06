Харків отримав від Києва два пожежних авто для пінного гасіння пожеж. Автомобілі були виготовлені у Польщі, їх виробництво профінансували благодійники з Німеччини.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що черга на такі автомобілі у світі приблизно 2 роки.
Такі автомобілі ефективно зарекомендували себе під час ліквідації наслідків ракетних атак на столицю.
В КМДА нагадали, що від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів 32 пожежних автомобілі, майже 40 швидких, 55 міських автобусів.
Нагадаємо, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харкові отримали дві сучасні пожежні автоцистерни від Німеччини.
Як раніше повідомлялось, у спальних районах Харкова будуть облаштовані понад 100 пунктів обігріву.