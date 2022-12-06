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Київ передав Харкову два пожежних авто від іноземних партнерів

Ці автомобілі ефективно зарекомендували себе в Києві.

Київ передав Харкову два пожежних авто від іноземних партнерів
Фото: Скріншот з відео

Харків отримав від Києва два пожежних авто для пінного гасіння пожеж. Автомобілі були виготовлені у Польщі, їх виробництво профінансували благодійники з Німеччини.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що черга на такі автомобілі у світі приблизно 2 роки.

Такі автомобілі ефективно зарекомендували себе під час ліквідації наслідків ракетних атак на столицю.

В КМДА нагадали, що від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів 32 пожежних автомобілі, майже 40 швидких, 55 міських автобусів. 

Нагадаємо, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харкові отримали дві сучасні пожежні автоцистерни від Німеччини. 

Як раніше повідомлялось, у спальних районах Харкова будуть облаштовані понад 100 пунктів обігріву.

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