Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти.

Головний результат сьогоднішнього дня - 70 російських ракет прийшло, більшість збито. “Калібри”, Х-101 тощо.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань “Схід”, “Південь” і “Центр”. Молодці! Дякую й партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо. Мої співчуття рідним і близьким”, - сказав президент.

Він зазначив, що енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина.

“Російський терор знову зачіпає сусідні держави. Знову – перебої з електрикою в Молдові. І це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум”, - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив - коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання – зупинити терор.

“Цієї ночі говоритиму про це у своєму звернені до експертної спільноти американського Інституту вивчення війни й до всіх наших друзів у США”, - повідомив голова держави.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну.

“Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього”, - пообіцяв президент України.

Він зазначив, що ще один результат сьогоднішнього дня – маємо нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію. Сьогодні підписано з Чорногорією, після Чехії та Бельгії.

“Крок за кроком пройдемо цей шлях – схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки”, - запевнив Зеленський.

Також президент зауважив, що нарешті в Україні з’явилась особлива відзнака для надзвичайних людей – для українських волонтерів. “Золоте серце”.

“Сьогодні у привітанні волонтерської спільноти я назвав перші 50 колективів та особистостей, які отримають цю нову відзнаку найближчим часом. Але це далеко не повний перелік тих, хто на неї заслуговує. Держава повинна вміти бути вдячною і дякувати. Так це й буде”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, британська газета Financial Times назвала "Людиною року" президента України Володимира Зеленського.