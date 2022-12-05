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У Маріуполі прорвало каналізацію через знесення будинків росіянами

У колодязях досі знаходять трупи людей, вбитих росіянами.

У Маріуполі прорвало каналізацію через знесення будинків росіянами
Фото: Євген Малолєтка

У Лівобережному районі Маріуполя через знесення будинків прорвали каналізаційні труби, вулиці та підвали будівель затопило.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Через посилене знесення будинків у Лівобережному районі, в районі бульвару Меотиди, каналізаційні труби не витримали і вулиці та підвали будинків затопило», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жителі замерзають у власних домівках, затуляють плівкою вікна з вибитими шибками, але у квартирах температура часто буває +1 градус.

«Попереду довга зима. Маріупольці не знають, чи зможуть її пережити», – констатували у міській раді.

Крім того, за інформацією місцевих жителів, у колодязях досі знаходять трупи людей, убитих окупантами під час облоги.

Фото: Маріупольська міськрада

Нагадаємо, що у понеділок, 5 грудня, у селищі біля захопленого Маріуполя сталися вибухи газу у двох будинках.

Також стало відомо, що в історичному центрі тимчасово захопленого Маріуполя російські військові зносять будинки позаминулого століття.

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