Окупанти звозять на фронт техніку 1960-х років, - Сирський

Російські окупанти почали економити боєприпаси та звозять на фронт техніку виробництва 1960-х років.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Liga.

За його словами, рівень витрати боєприпасів безпрецедентний, оскільки інтенсивність бойових дій можна порівняти з Другою світовою війною. Він зазначив, що росіяни почали відчувати дефіцит снарядів. Противник змушений економити боєкомплект через удари Збройних Сил України по логістичних артеріях.

Також він звернув увагу, що на фронті почали з'являтися старі зразки техніки – можна побачити бойові машини піхоти 1960-х років БМП-1, бронетранспортер БТР-70 1970-х років та броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ.

"Вся техніка, яка вважалася списаною. Їхня оборонна промисловість нездатна відновити пошкоджену техніку, а рівень безповоротних втрат настільки великий, що немає потужності, щоб виробляти нову продукцію", — резюмував воєначальник.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні вже складають близько 91 690 військових.