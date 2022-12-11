Під час останніх атак росіяни запускали безпілотники-камікадзе з Азовського моря

Кілька тижнів окупанти не використовували іранські дрони, ймовірно, через нестачу безпілотників.

Російські військові під час останніх атак запускали дрони-камікадзе по території України з акваторії Азовського моря.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни запускають дрони зі східної частини Азовського моря, з Краснодарського краю.

“Дві крайні атаки дронів були саме звідти", – розповів він.

Юрій Ігнат додав, що останні декілька тижнів росіяни не використовували іранські безпілотники, ймовірно, через брак дронів. Однак є ймовірність того, що Росія вже отримала нову партію "камікадзе".

Нагадаємо, станом на 11 грудня в акваторії Чорного моря знаходяться 8 російських кораблів. Серед них – жодного ракетоносія.