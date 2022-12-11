Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час останніх атак росіяни запускали безпілотники-камікадзе з Азовського моря

Кілька тижнів окупанти не використовували іранські дрони, ймовірно, через нестачу безпілотників.

Під час останніх атак росіяни запускали безпілотники-камікадзе з Азовського моря
Юрій Ігнат
Фото: Командування Повітряних сил

Російські військові під час останніх атак запускали дрони-камікадзе по території України з акваторії Азовського моря.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни запускають дрони зі східної частини Азовського моря, з Краснодарського краю.

“Дві крайні атаки дронів були саме звідти", – розповів він.

Юрій Ігнат додав, що останні декілька тижнів росіяни не використовували іранські безпілотники, ймовірно, через брак дронів. Однак є ймовірність того, що Росія вже отримала нову партію "камікадзе".

 

Нагадаємо, станом на 11 грудня в акваторії Чорного моря знаходяться 8 російських кораблів. Серед них – жодного ракетоносія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також