Один з енергоблоків був відключений від мережі 10 грудня, - Енергоатом

10 грудня один з енергоблоків-тисячників (ВВЕР-1000) Енергоатому був відключений від мережі для усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Зазначається, що зауваження були усунуті, а сам енергоблок підключили до електромереж у неділю, 11 грудня, о 02:43.

"Також закінчується поновлювальний ремонт ще одного енергоблоку ВВЕР-1000, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України 23 листопада. Найближчими днями його теж підключать до мережі", - додають в Енергоатомі.

Наразі для забезпечення потреб населення й економіки країни всі інші енергоблоки вітчизняних АЕС, за винятком тимчасово захопленої Запорізької станції, працюють на максимальній потужності. ЗАЕС, включення якої постійно блокується росіянами, споживає близько 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Нагадаємо, що у Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

А речник Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що світло поступово повертається у домівки одеситів після руйнівних ударів 10 грудня.

Також у Херсоні продовжують відновлювати електропостачання жителів міста. Зі світлом майже 90% Херсона.