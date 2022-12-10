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У Києві скоротили проміжки відключень світла, - Yasno

Середній час відключень за добу - 9 годин 29 хвилин замість 11 годин 12 хвилин.

У Києві скоротили проміжки відключень світла, - Yasno
Фото: EPA/UPG

У Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Twitter.

За його словами, з 25 листопада по 8 грудня середній час відсутності світла між включеннями зменшився з 5 годин 32 хвилин до 3 годин 30 хвилин.

При цьому максимальний час відключень електроенергії скоротився вдвічі - з 20 годин 39 хвилин до 10 годин 8 хвилин.

Він додав, що кількість будинків, які перебувають без світла більш як 10 годин, скоротилася з 667 до 87.

Середній час відключень за добу - 9 годин 29 хвилин замість 11 годин 12 хвилин.

Нагадаємо, із 9 грудня в Києві запровадили нові графіки стабілізаційних відключень. Відповідно до нових правил, ввели три періоди вимкнень світла і позначили їх білим, сірим і світло-сірим кольорами.

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