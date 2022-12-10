У Києві скоротили проміжки відключень світла, - Yasno

У Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Twitter.
За його словами, з 25 листопада по 8 грудня середній час відсутності світла між включеннями зменшився з 5 годин 32 хвилин до 3 годин 30 хвилин.
При цьому максимальний час відключень електроенергії скоротився вдвічі - з 20 годин 39 хвилин до 10 годин 8 хвилин.
Він додав, що кількість будинків, які перебувають без світла більш як 10 годин, скоротилася з 667 до 87.
Середній час відключень за добу - 9 годин 29 хвилин замість 11 годин 12 хвилин.
Нагадаємо, із 9 грудня в Києві запровадили нові графіки стабілізаційних відключень. Відповідно до нових правил, ввели три періоди вимкнень світла і позначили їх білим, сірим і світло-сірим кольорами.