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В Україні 10 грудня відзначатимуть День прав людини

Президент Зеленський підписав відповідний указ.

В Україні 10 грудня відзначатимуть День прав людини
Фото: worldlymind.org

Президент Володимир Зеленський підписав указ про День прав людини, який щорічно відзначатиметься в країні 10 грудня.

Про це йдеться в указі від 9 грудня №854/2022.

"День прав людини встановлено в Україні з метою "утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов'язком держави, посилення консолідації українського суспільства". Крім того, указ підписаний на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН про святкування 10 грудня Дня прав людини на честь ухвалення Загальної декларації прав людини", - йдеться в документі.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 28 липня цього року Україна вперше відзначала День української державності.

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