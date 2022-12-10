Вісь зла сформована, - Подоляк про наміри Ірану продати Росії ракети

Інформація про намір Ірану передати Росії сотні балістичних ракет свідчить про те, що ці дві країни сформували вісь зла.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу Близького Сходу. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати?", - написав радник очільника ОП.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія намагається отримати в Ірану більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет.

За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, Тегеран розглядає можливість передачі росіянам балістичних ракет на додачу до безпілотників, які вже використовувалися для нападу на українські цивільні цілі. Москва зі свого боку, можливо, постачає іранцям вертольоти і системи протиповітряної оборони.

Інформація про можливу передачу Тегераном балістичних ракет для росіян лунала й раніше. Після поставки улітку партії ударних безпілотників у жовтні західні медіа почали писати про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників.

У грудні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що станом на зараз Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також.