Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
У Бучі на Київщині спалахнула трансформаторна підстанція
У Бучі на Київщині спалахнула трансформаторна підстанція
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Канон так Канон?
Канон так Канон?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зруйновану росіянами будівлю Миколаївської ОВА знесуть, - Кім

На рішення облради буде винесено питання щодо списання майна.

Зруйновану росіянами будівлю Миколаївської ОВА знесуть, - Кім
Фото: Макс Требухов

Зруйнована в березні обстрілом російської армії будівля Миколаївської ОВА, не підлягає відновленню.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Радіо Свобода.

«На жаль, є експертиза, що вона (будівля – ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва», – сказав Кім.

Нагадаємо, що вранці 29 березня внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА була зруйнована центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи. Пізніше місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також