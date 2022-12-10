Зруйновану росіянами будівлю Миколаївської ОВА знесуть, - Кім

Зруйнована в березні обстрілом російської армії будівля Миколаївської ОВА, не підлягає відновленню.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Радіо Свобода.

«На жаль, є експертиза, що вона (будівля – ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва», – сказав Кім.

Нагадаємо, що вранці 29 березня внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА була зруйнована центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи. Пізніше місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.