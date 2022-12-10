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Німеччина не має cвоїх ракет Patriot, які можна було б передати Україні, - МЗС

Ці ракети зміцнюватимуть безпеку НАТО в Польщі.

Німеччина не має cвоїх ракет Patriot, які можна було б передати Україні, - МЗС
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

Німеччина не має власних систем протиповітряної оборони Patriot, які вона могла б передати Україні. Всі розміщені на її території такі комплекси є складовою колективної оборони НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер в інтерв’ю Голосу Америки.

«Якщо бути відвертим, це не так, що у нас в наявності є вільні системи Patriot, які ми могли б відправити в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо (до Польщі – ред.), є частиною системи колективної оборони НАТО. Два дні тому ми домовилися з польською стороною, що відправляємо групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО», - сказав Лінднер.

Нагадаємо, що 6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна розмістить системи ППО Patriot у себе.

Раніше Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір.

У Польщі заявили, що готові передати установки Україні, якщо не буде заперечень Німеччини. Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що серед країн-членів Альянсу триває обговорення надання нашій державі систем Patriot. Нещодавно Пентагон підтвердив, що розглядає питання передачі Patriot.

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