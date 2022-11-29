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НАТО обговорює можливість надання Україні ракет Patriot, - Столтенберґ

Генсек зробив заяву на саміті НАТО у Бухаресті.

НАТО обговорює можливість надання Україні ракет Patriot, - Столтенберґ
Фото: EPA/UPG

Серед країн НАТО триває обговорення надання Україні систем ППО Patriot. 

Про це, 29 листопада, під час саміту міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ, інформує Голос Америки.

"У питанні надання нових систем, що стосується Patriot - зараз триває дискусія про це. Але також ідеться про те, щоб уже надані системи функціонували та були ефективними, і для цього ми повинні надавати запчастини для ремонту систем, та боєприпаси", - сказав генсек.

Столтенберґ також зауважив, що діалог з очільником МЗС України Дмитром Кулебою про нагальні потреби та конкретні запити дозволив підвищити рівень допомоги з боку НАТО до "безпрецедентного рівня". 

"Тому важливо, щоб ми продовжували зустрічатись і переглядати конкретні пункти у списку [засобів допомоги]. Ми робимо це у межах зустрічей НАТО, а також зустрічей формату "Рамштайн", - додав генсек.

Нагадаємо, що, на думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Перед цим Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як вважає заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, українські військові можуть досить швидко навчитися користуватися системою ПРО Patriot

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