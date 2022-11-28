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ЗСУ швидко навчаться керувати ракетами Patriot, - Міноборони Польщі

На навчання українських бійців піде до двох місяців.

ЗСУ швидко навчаться керувати ракетами Patriot, - Міноборони Польщі
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

Українські військові можуть досить швидко навчитися користуватися системою протиракетної оборони Patriot. Утім, поки що все залежить від рішення Німеччини.

На навчання українських бійців піде до двох місяців, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє PAP.

Для Польщі головним питанням стоїть зміцнення східного флангу НАТО, наголосив він.

«У своїх діях ми також прагнемо максимально підтримувати роботу української армії. Охорона повітряного простору НАТО має здійснюватися і з українського боку. Українська сторона здатна взяти Patriot. Я переконаний, що потрібно дуже мало часу, щоб українська сторона адаптувала це озброєння і навчилася ним керувати», — сказав Скуркевич.

Нагадаємо, що на думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Перед цим Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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