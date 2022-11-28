З початку повномасштабної війни загинула 101 жінка-військовослужбовець, – Резніков

Наразі безпосередньо у бойових діях беруть участь близько 5 000 жінок-військових. З початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ загинула 101 жінка-військовослужбовець.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Укрінформ.

“Безпосередньо в бойових діях беруть участь близько 5 000 жінок. Загинула 101 жінка-військовослужбовець. Зниклими безвісті обліковуємо 50, поранених більше 100. 50 жінок вже відзначені державними нагородами, мають звання Героїв України, на жаль, посмертно”, – повідомив міністр під час Українського жіночого конгресу.

Наразі у ЗСУ проходять службу 59 786 жінок. З яких 41 000 – це військовослужбовиці і, відповідно, майже 19 000 – це цивільні працівниці. Це не тільки медики, це і різні спеціальності, але це все – Збройні сили України, – зазначив голова Міноборони.

Станом на 20 липня в ЗСУ було 38 629 жінок-військовослужбовиць.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік.