Німеччина запропонувала Польщі систему Patriot після падіння ракети

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО почало посилювати ППО в Східній Європі.

Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір.

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми запропонували Польщі підтримку в гарантуванні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot", – сказала Ламбрехт ЗМІ.

Раніше уряд Німеччини вже заявляв, що запропонує винищувачі Eurofighter для патрулювання повітряного простору Польщі після інциденту в селі Пшеводув неподалік кордону з Україною, де внаслідок падіння ракети загинули двоє людей.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому НАТО почало посилювати протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад 10 союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.

Нині німецькі сили мають 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині.

Нагадаємо, 15 листопада під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в Польщі впала і вибухнула ракета. В результаті загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив попередні результати розслідування, згідно з якими вибух міг бути спричинений ракетою ППО С300, що виробляється в Росії, але використовується також і Україною – для захисту від ракетних атак. Польський президент наголосив, що Україна захищалася від російських нападів.

Вашингтон не побачив нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Польщі . Однак, якими б не були остаточні висновки, остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей у цивільній інфраструктурі.

Україна просить надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна "готова передати наявні докази російського сліду".