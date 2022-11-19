Майже 1,8 млн грн переказало польське радіо на United24 для відбудови України

Кошти зібрали за трансляцію концерту українських, польських і міжнародних зірок у Любліні.

220 000 злотих (майже 1,8 млн грн) переказало Radio Wolny Świat на платформу United24.

Про це йдеться на Facebook-сторінці посольства України в Польщі.

Кошти зібрали за трансляцію концерту в Любліні.

"17 вересня польські та всесвітньо відомі артисти виступили наживо на концерті в Любліні, який водночас транслювався в Нью-Йорку, Лондоні, Ванкувері та Монреалі. Цю акцію свободи та надії в Польщі мали змогу подивитись 1,5 мільйона людей", - розповіли в посольстві.

Так, до концерту долучилися Kalush Orchestra, Olivia Adams, Krzysztof Cugowski, Tymek, Myslovitz.

Як ідеться на Telegram-каналі United24, радіо "Вільний світ" транслювало захід також у Нью-Йорку, Лондоні, Ванкувері та Монреалі.

Нагадаємо, загальна сума благодійних внесків через United24 за п'ять місяців роботи наблизилась до позначки $200 000 000 (понад 7,2 млрд грн).

Днями United24 разом з Укрзалізницею запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до деокупованих міст.