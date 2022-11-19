Головне за день. Субота, 19 листопада

Ворожий обстріл черги за хлібом на Херсонщині, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Києві, тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини, домовленість щодо виробництва іранських дронів на території РФ. Яким запам’ятається 269-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за поточну добу ворог завдав двох ракетних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

За наявною інформацією, завершились військові навчання підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії збройних сил російської федерації, які проходили на території Брестської області республіки Білорусь.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 19 листопада – в нашій новині.

Російські війська обстріляли у селищі на Херсонщині гуманітарну точку під час видачі хліба, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб", - написав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл "жалюгідною тактикою "совків" і наголосив, що всі ці злочини стануть доказами для трибуналу щодо РФ.

Найсумніша статистика: станом на ранок 19 листопада внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали більше 1 274 дітей. За офіційною інформацією прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 423, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Зокрема 18 листопада у с. Комиш-Зоря Запорізької області військові РФ розстріляли родину з двома дітьми віком 5 та 14 років у власному будинку.

А 17 листопада у лікарні від отриманих поранень помер 4-місячний хлопчик. Його поранили під час обстрілу с. Циркуни Харківської області. Також стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ворожого ракетного удару 17 листопада в м. Вільнянськ Запорізької області.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни, щоб допомогти економити електроенергію, повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", — сказав Тимченко в інтерв’ю ВВС.

За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування. Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну.

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

"На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання", – сказав Тимченко. Відверто кажучи, таких закликів економити електроенергію ми ще не чули…

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" здійснив повторне тестове постачання електроенергії з Європи.

Зазначається, що 19 листопада державний енерготрейдер успішно здійснив тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт упродовж 2 годин.

За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня.

Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

Нагадаємо, в багатьох містах України діють планові та екстрені відключення світла. Вони повʼязані із завданою російськими ударами шкодою мережі. Окупанти з 10 жовтня цілеспрямовано завдають терористичних ударів по енергетичних обʼєктах.

В Україну приїхав новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Про це написав у Facebook президент Володимир Зеленський.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - йдеться у повідомленні.

"Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з вами до кінця", - написав у Twitter Ріші Сунак.

Москва і Тегеран домовилися про виробництво іранських дронів на території РФ, повідомляє Washington Post.

Відповідних домовленостей країни досягли на початку листопада, коли відбулася зустріч офіційних представників обох держав.

Виробництво безпілотників може стартувати через декілька місяців. Мова йде про виготовлення сотень безпілотних літальних апаратів.

Як зазначає видання з посиланням на свої джерела, в Тегерані вважають, що Іран зможе уникнути нових санкцій, якщо його дрони будуть виготовляти в Росії.

Починаючи від серпня, Росія використала проти України понад 400 бойових безпілотників іранського виробництва. Їх використовували для обстрілів критичної інфраструктури. Оскільки РФ вичерпала запаси високоточної зброї, дешевший варіант іранської розробки дасть їй можливість швидко поповнити запаси.

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