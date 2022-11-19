Україна зі союзниками розробляє спільну декларацію про український повітряний щит, - Єрмак

Україна разом із найближчими союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу на Halifax International Security Forum, йдеться на сайті глави держави.

За словами Єрмака, російські удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури, вочевидь, триватимуть. Тому нашій державі дуже необхідна ефективна протиракетна оборона. Причому, у найкоротші терміни - до настання зими.

"Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту", - сказав глава ОПУ.

Він підкреслив, що Україні потрібен час, аби отримати згоду на вступ у НАТО від усіх членів Альянсу. Тому під час перехідного періоду нашій державі потрібне об'єднання зусиль партнерів для створення ефективних гарантій безпеки.

"Ідея Київського безпекового договору, що був розроблений спільно з колишнім Генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, може дати рішення. Це має бути спільний документ про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти. Принцип простий: безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, Україні потрібні довгострокові внески її союзників", - зазначив Єрмак.

Глава ОП наголосив, що "допомога Україні в захисті, виживанні та здобутті перемоги є інвестицією в безпечніше майбутнє для всього світу".

Нагадаємо, питання захисту неба України було головною темою обговорень на черговій зустрічі контактної групи з питань оборони України.

Днями Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що головним пріоритетом Альянсу є надання нашій державі систем протиповітряної оборони.