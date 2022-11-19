Ліміт цін на енергоресурси РФ має бути ефективним, - Зеленський

Ліміт цін на російські енергоресурси має бути максимально ефективним для того, щоб країна-агресор відчула болісні втрати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Британії Ріші Сунаком, повідомляє РБК-Україна.

"Надзвичайно важливо з точки зору безпеки зробити максимально ефективним обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. Росія повинна відчути болісні втрати так само, як вона призводить до втрат усіх інших", - наголосив очільник української держави.

Нагадаємо, що Великобританія продовжує впроваджувати заходи для зменшення фінансового ресурса Росії. Цього разу справа дійшла до скрапленого газу, котрий експортується з РФ.