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У Маріуполі окупантів у 10 разів більше, ніж у вересні, - Андрющенко

Щодня щонайменше 30 російських вантажівок через Маріуполь рухаються на Донецький напрямок.

У Маріуполі окупантів у 10 разів більше, ніж у вересні, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко у у Telegram

Кількість російських військових в районі Маріуполя зараз у 10 разів перевищує ту, яка була у вересні.

Про це повідомляє у Телеграм радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, це вказує на розміщення в Маріупольському районі контингенту в кількості близько 10-15 тисяч окупантів.

Російські військові, які прибули з Херсонського напрямку, розселилися в квартирах на узбережжі Маріупольського району від с. Урзуф до с. Мелекіне. Найбільша концентрація на ділянці с. Юр’ївка – с. Нова Ялта та с. Б.Коса - с.Мелекіне. 

«Зайнято всі порожні пансіонати та бази відпочинку. Прибувають разом з військовою технікою, яку розміщують в місцях дислокації», – коментує радник мера. 

Зафіксовано розгортання пункту зв’язку в с. Юр’ївка, розміщення щонайменш 30 танків на території одного з сільгосппідприємств в с. Ялта, розміщення живої сили в с. Мангуш, с. Нікольське, с. Кальчик та в районі станції Асланов біля с. Македонівка.

За словами Андрющенка, задля уникнення фіксації в середині міста окупанти також почали рух військових колон на Запорізьку область.

Водночас нові підрозділи кадирівців прибули в Маріуполь та сконцентровані в центральному районі. 

«Їх прибуття співпало з початком роботи нового де-факто гауляйтера – оленевода з Росії, що підтверджує дані про кадирівський контроль над Донецькою областю», – зауважує Андрющенко.

Він також зазначив, що кожного дня щонайменше 30 російських вантажівок з живою силою транзитом через Маріуполь рухається на Донецький напрямок. Переважно це нові мобілізовані.

Нагадаємо, після відходу російської армії за Дніпро росіяни перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій. У місті фіксують зростання руху ворожих військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості військових РФ.

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