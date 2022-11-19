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У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для ЗСУ

Литовці також вже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон.

У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для ЗСУ
Фото: marijampole.lt

Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Також встигли обрати для нього ім'я.

Про це повідомив у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці в ударі. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - пише журналіст.

За словами Тапінаса, литовці також вже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон, який отримає назву "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Нагадаємо, що у Литві зібрали 250 000 доларів на придбання морського дрона для України.

На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

В межах платформи United24 було зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон".

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