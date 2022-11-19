У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для ЗСУ

Литовці також вже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон.

Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Також встигли обрати для нього ім'я.

Про це повідомив у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці в ударі. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - пише журналіст.

За словами Тапінаса, литовці також вже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон, який отримає назву "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Нагадаємо, що у Литві зібрали 250 000 доларів на придбання морського дрона для України.

На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

В межах платформи United24 було зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон".