Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
ГоловнаСуспільствоВійна

Зібрано кошти на перший морський дрон, він матиме назву "Херсон", - Мінцифри

Один апарат коштує 10 млн гривень. Наразі збираються кошти на 100 морських дронів українського виробництва.

Зібрано кошти на перший морський дрон, він матиме назву "Херсон", - Мінцифри
Фото: Мінцифри

У рамках платформи UNITED24 зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву Херсон", - написав він.

Раніше Федоров розповів, що морський дрон - це унікальна і засекречена українська розробка.

"У її вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також - наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - написав він.

Один апарат коштує 10 мільйонів гривень. Наразі, за його словами, кошти збираються на 100 морських дронів українського виробництва.

"Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - додав голова Мінцифри.

Федоров також наголосив, що кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів на платформі UNITED24. Безпілотники захищатимуть акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також