Зібрано кошти на перший морський дрон, він матиме назву "Херсон", - Мінцифри

Один апарат коштує 10 млн гривень. Наразі збираються кошти на 100 морських дронів українського виробництва.

У рамках платформи UNITED24 зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву Херсон", - написав він.

Раніше Федоров розповів, що морський дрон - це унікальна і засекречена українська розробка.

"У її вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також - наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - написав він.

Один апарат коштує 10 мільйонів гривень. Наразі, за його словами, кошти збираються на 100 морських дронів українського виробництва.

"Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - додав голова Мінцифри.

Федоров також наголосив, що кожну пʼяту ракету Росія запускає з кораблів.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів на платформі UNITED24. Безпілотники захищатимуть акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів.