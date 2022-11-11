У боях під Луганськом ​загинув юрист Міністерства культури Богдан Северенчук

Він захищас Україну від російських загарбників з першого дня повномасштабного вторгення.

Під Луганськом трагічно загинув юрист Міністерства культури та інформаційної політики Богдан Северенчук.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Богдан пішов добровольцем захищати Україну від російських окупантів 24 лютого – у перший день повномасштабної війни. Протягом всього часу перебував на передовій і вчора трагічно загинув від уламкового поранення в шию.

У Черкаській області залишилась його сім'я – мама, тато та сестра.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Богдана. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам‘ять Герою", - йдеться в повідомленні.