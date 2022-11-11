Голова представництва ЄС: "З Україною в Херсон повертається Європа"

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас прокоментував очікування українців на прихід Збройних сил України в Херсон і звільнення міста від російських окупантів.

Він опублікував у своєму Twitter фото з центральної площі Свободи, де люди почали збиратись із національними прапорами, а також вивісили прапор ЄС.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - написав Маасікас.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

Нагадаємо, вранці 11 листопада міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.

У центрі Херсона наразі збираються люди, щоб зустріти захисників України.