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ДБР завершило розслідування стосовно трьох працівників СІЗО Маріуполя, які служать окупантам

Після захоплення росіянами Маріуполя зрадники добровільно перейшли на бік окупанта.

ДБР завершило розслідування стосовно трьох працівників СІЗО Маріуполя, які служать окупантам
Фото: Пресслужба ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох працівників СІЗО Маріуполя, які служать окупантам. Обвинувальні акти направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Після захоплення росіянами Маріуполя зрадники добровільно пішли «служити» у створений окупантами так званий "слєдствєнний ізолятор служби ісполнєнія наказаній ДНР"», - йдеться у повідомленні.

При цьому вони демонстративно встановили прапори псевдореспубліки та РФ на будівлі СІЗО.

Зазначені працівники СІЗО обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру у державній зраді експрацівнику Донецького університету внутрішніх справ. Після вторгнення РФ до України та захоплення Маріуполя чоловік добровільно почав працювати на окупантів.

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