​Жителів Херсона закликають не торкатися підозрілих предметів і не заходити в адмінбудівлі, - ОВА

Також необхідно поки що мінімізувати пересування містом.

Жителів звільненої від російських окупантів Херсонської області закликають бути максимально обережними, не торкатися підозрілих предметів, а також не заходити в адмінбудівлі, в яких знаходилися загарбники.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram.

"Всім жителям міста Херсон та інших населених пунктів правобережної Херсонщини! Найближчими днями потрібно дотримуватись максимальної обережності! Мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків", - написав він.

"Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків, це може бути небезпечно!", - додав Соболевський.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують звільняти від російських військових Херсонську область. Так, сьогодні вранці окупанти заявили, що повністю вийшли з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Учора вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що не може підтвердити чи спростувати відхід ворожої армії, але наголосив, що ймовірна втеча окупантів з Херсона є результатом активних дій сил оборони. ОК "Південь" також повідомило, що спостерігався частковий вихід ворожої армії з правобережжя.

Сьогодні в Херсоні обвалився Антонівський міст. Російські пропагандисти повідомили, що його нібито підірвали окупанти при виході з міста.

У центрі Херсона наразі збираються люди, щоб зустріти захисників України.