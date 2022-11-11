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Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)

Планові відключення, що проходять згідно з графіками, не діяли через нові обстріли. 

Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Фото: EPA/UPG

З 12:00 Київ повертається до планових обмежень електроенергії, що відбуваються за графіками. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в фейсбук. 

Зранку планові відключення були замінені на екстрені, оскільки росіяни вночі завдали нових ударів по енергообʼєктах України. 

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках", – повідомляв Коваленко.

Планові обмеження мали діяти з 5 до 23:00. 

Нагадаємо, цієї ночі ворог поцілив у обʼєкт критичної інфраструктури Вінничини. Жертв, за даними ОВА, немає. 

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