Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)

Планові відключення, що проходять згідно з графіками, не діяли через нові обстріли.

З 12:00 Київ повертається до планових обмежень електроенергії, що відбуваються за графіками. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в фейсбук.

Зранку планові відключення були замінені на екстрені, оскільки росіяни вночі завдали нових ударів по енергообʼєктах України.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках", – повідомляв Коваленко.

Планові обмеження мали діяти з 5 до 23:00.

Нагадаємо, цієї ночі ворог поцілив у обʼєкт критичної інфраструктури Вінничини. Жертв, за даними ОВА, немає.