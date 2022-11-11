У звільнених від окупантів населених пунктах є жертви підривів на мінах, – Кім

У звільнених від росіян населених пунктах півдня є жертви підривів на мінах. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм.

"Дуже багато мін на звільнених територіях і населених пунктах. Не лізьте без діла. Є жертви", – наголосив він.

Учора Кім закликав зачекати з поверненням додому мешканців Снігурівки та інших звільнених від окупантів населених пунктів. При відступі ворог вдається до мінування всіх можливих обʼєктів.

Після деокупації Київської та інших областей замасковані ворожі міни знаходили просто в оселях мирних українців. В Ірпені виявляли навіть заміновані тіла загиблих.

В серпні в Київській області на міні підірвався трактор – це був не перший такий інцидент.