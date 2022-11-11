У п’ятницю в Україні до +12, місцями дощитиме

У п’ятницю, 11 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Уранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
У південних, східних та більшості центральних областей вранці туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 7-12°.
У Київській області вдень буде 7-12°; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 9-11°.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.