Бойові дії в Україні не зупиняться через зимову погоду, – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не вважає, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, попри припущення Заходу.
Про це йдеться у звіті дослідників.
“9 листопада NBC News повідомили, що деякі чиновники з питань оборони США та Заходу розглядають “очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною”, – йдеться у повідомленні.
Аналітики зазначають, що осінній і весняний бруд може уповільнити або зупинити військовий прогрес, так само як і несправне зимове обладнання чи недостатня його кількість.
Деяке військове обладнання потрібно буде адаптувати для холодної погоди, а брак обладнання чи боєприпасів може уповільнити просування через матеріально-технічні труднощі, а не через зиму.
“Якщо бої таки припиняться цієї зими, це станеться через матеріально-технічні проблеми та кульмінацію кількох кампаній з обох сторін”, – додали в ISW.
Нагадаємо, російські посадовці продовжують маніпулювати інформацією про перемовини.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що українське суспільство має самостійно ухвалювати рішення про можливий початок переговорів щодо припинення війни з Росією.