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Бойові дії в Україні не зупиняться через зимову погоду, – ISW

Просування може уповільнитися через матеріально-технічні труднощі, а не зиму.

Бойові дії в Україні не зупиняться через зимову погоду, – ISW
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не вважає, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, попри припущення Заходу.

Про це йдеться у звіті дослідників.

“9 листопада NBC News повідомили, що деякі чиновники з питань оборони США та Заходу розглядають “очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною”, – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що осінній і весняний бруд може уповільнити або зупинити військовий прогрес, так само як і несправне зимове обладнання чи недостатня його кількість. 

Деяке військове обладнання потрібно буде адаптувати для холодної погоди, а брак обладнання чи боєприпасів може уповільнити просування через матеріально-технічні труднощі, а не через зиму.

“Якщо бої таки припиняться цієї зими, це станеться через матеріально-технічні проблеми та кульмінацію кількох кампаній з обох сторін”, – додали в ISW.

У звіті також йдеться, що російські кампанії із захоплення всієї Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей завершилися кілька місяців тому (попри неодноразові наполегливі намагання російських військ щодо проведення безрезультатних атак). Водночас російські війська міцно тримають оборону на більшій частині лінії фронту.

Нагадаємо, російські посадовці продовжують маніпулювати інформацією про перемовини.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що українське суспільство має самостійно ухвалювати рішення про можливий початок переговорів щодо припинення війни з Росією.

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