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Окупанти вивели на чергування у Чорному морі два ракетоносії

Загалом є шістнадцять “Калібрів”. 

Окупанти вивели на чергування у Чорному морі два ракетоносії
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту в кількості 17 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма “Калібрами”. 

“Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за “незручні складні рішення” по Херсонщині, до яких він був доведений”, – зазначили в ОК.

Відтак цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України.

“Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки, на сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно”, – сказали військові.

Нагадаємо, 10 листопада вдень РФ тримала в Чорному морі 14 кораблів, серед яких був ракетоносій із вісьмома "Калібрами".

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