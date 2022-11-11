Окупанти вивели на чергування у Чорному морі два ракетоносії

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту в кількості 17 одиниць.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
На бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма “Калібрами”.
“Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за “незручні складні рішення” по Херсонщині, до яких він був доведений”, – зазначили в ОК.
Відтак цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України.
Нагадаємо, 10 листопада вдень РФ тримала в Чорному морі 14 кораблів, серед яких був ракетоносій із вісьмома "Калібрами".