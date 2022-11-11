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Енергетики відновили електропостачання однієї з громад Запорізької області

З початку березня у громаді не було електропостачання.

Енергетики відновили електропостачання однієї з громад Запорізької області
Фото: Олександр Старух

До однієї з громад Гуляйпільського району Запорізької області побудували нову лінію електропостачання.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Тут з початку березня не було електрики. Через постійні обстріли ворога фахівці не могли відремонтувати мережу”, - зазначив Старух.

Він додав, що влітку з допомогою Міжнародного Червоного Хреста у громаді встановили дизельні генератори.

Втім, через певні недоліки, було прийнято рішення побудувати додаткову лінію електромереж, щоб забезпечити мінімальні потреби людей. 

Нагадаємо, вчора вранці окупанти обстріляли ракетами С-300 Вільнянський район Запорізької області. Дві ракети вибухнули на території агропідприємства, пошкоджені господарські споруди і техніка.

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