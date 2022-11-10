Між Харковом та Ізюмом завершили ремонт контактної мережі й пустили електропоїзди

Сьогодні за маршрутом Харків - Ізюм поїхали електропоїзди замість рейкових автобусів.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

На згаданій ділянці завершили відновлення інфраструктури й ремонт контактної мережі.

Як зазначили в УЗ, сполучення за цим маршрутом забезпечується двома парами поїздів:

№6403 Харків-Пас - Ізюм (відправка з Харкова о 7:00, прибуття до Ізюма о 10:54); №6404 Ізюм - Харків-Пас (відправка з Ізюму о 16:53, прибуття до Харкова о 20:48);

№6426 Ізюм - Харків-Левада (відправлення з Ізюму об 11:10, прибуття до Харкова о 15:29); №6427 Харків-Левада - Ізюм (відправка з Харкова об 11:58, прибуття до Ізюму о 16:37).

"Заміна рейкових автобусів на електропоїзди дозволила збільшити кількість місць для пасажирів. Крім того, на цей маршрут Укрзалізниця поставила один з капітально відремонтованих на власних потужностях вже під час повномасштабної війни електропоїздів", - підкреслили в пресслужбі.

Нагадаємо, днями через російські обстріли Укрзалізниця закрила перегін Ворожба - Білопілля.

До цього УЗ запустила низку внутрішніх і міжнародних рейсів з Києва та Одеси.