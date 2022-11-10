На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

Оперативний штаб ради оборони Київської області прийняв рішення заборонити використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Рішення стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

“Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні”, - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Київраді пропонують не встановлювати новорічну ялинку у столиці під час воєнного стану через витрати на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Ця петиція набрала більше 6 тис. голосів киян.