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На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць почекають.

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
Фото: itvua.tv

Оперативний штаб ради оборони Київської області прийняв рішення заборонити використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо.  

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Рішення стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.  

“Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні”, - наголосив Кулеба.  

Нагадаємо, Київраді пропонують не встановлювати новорічну ялинку у столиці під час воєнного стану через витрати на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Ця петиція набрала більше 6 тис. голосів киян.

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