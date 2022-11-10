З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 700 колаборантів, - Дехтяренко

Кримінальні провадження щодо 268 колаборантів вже передано до суду, стосовно 53 із них - винесені реальні судові рішення.

З початку повномасштабної агресії Російської Федерації Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ з посиланням на виступ речника СБУ Артема Дехтяренка на брифінгу сил безпеки та оборони.

«З початку повномасштабної агресії РФ СБУ викрила понад 700 таких осіб. І це саме за статтею 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді», - підкреслив Дехтяренко.

За його словами, пошук і покарання пособників рашистів наразі є одним із головних пріоритетів СБУ.

«Ми цілодобово працюємо, аби не лише викрити зрадників і колаборантів, але й якісно задокументувати їхні злочини та в результаті притягнути до відповідальності», - наголосив він.

Як пояснив Дехтяренко, кримінальні провадження щодо 268 колаборантів СБУ вже передала до суду, стосовно 53 із них - винесені реальні судові рішення. Розслідування у решті проваджень тривають.

«Як приклад: нещодавній вирок мешканцю Луганщини, який передавав представникам російської окупаційної армії інформацію про підрозділи ЗСУ, що захищали область. За свою допомогу він хотів грошей і посаду в окупаційній адміністрації, а натомість проведе 12 років за ґратами», - додав речник СБУ.

Загалом, як резюмував Дехтяренко, українська спецслужба володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.

«Робота у цьому напрямку триває. Нам поіменно відомий кожен колаборант, усі його установчі дані, коло спілкування і маршрути переміщення. Питання покарання цих осіб - це лише питання часу», - наголосив він.

Нагадаємо, на початок листопада ДБР розслідувало понад 1000 проваджень проти зрадників і колаборантів. Найбільша кількість розслідувань ведеться у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.