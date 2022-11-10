Великобританія заморозила російські активи на суму 18 мільярдів фунтів, - Reuters

У четвер британський уряд заявив, що заморозив активи на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів), якими володіють російські олігархи, інші особи та підприємства, проти яких застосовані санкції через вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомило Reuters.

"Заморожені активи є комбінацією пакетів акцій компаній і готівкових коштів на банківських рахунках. Сюди не входять фізичні активи, такі як нерухомість, яхти або активи, що зберігаються у залежних регіонах, таких як Гернсі та Джерсі", – йдеться у повідомленні.

Уряд наклав санкції на 95% російського експорту до Сполученого Королівства, а весь імпорт російської нафти та газу припиниться до кінця року.

"Ми запровадили найсуворіші санкції проти Росії, і це руйнує її військову машину", – сказав у заяві Ендрю Гріффіт, молодший міністр фінансів.

"Наше послання чітке: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", – додав він.

Reuters нагадує, що Британія наразі запровадила санкції проти понад 1200 осіб, у тому числі високопоставлених бізнесменів і відомих політиків, а також понад 120 організацій у Росії. Серед осіб, проти яких вжито санкції, олігарх Роман Абрамовим і президент РФ, а також члени їхніх сімей.

Західні санкції означають виснаження запасів запчастин для автомобільної промисловості, оскільки нові автомобілі, такі як остання модель Lada, виробляються без подушок безпеки або антиблокувальної системи гальм, заявили чиновники.

Російські аерокосмічні компанії розбирають авіалайнери на запчастини та використовують напівпровідники з кухонних приладів у танках радянської епохи, заявили чиновники, додавши, що дефіцит боєприпасів зіграв свою роль в останніх бойових успіхах України.

У довгостроковій перспективі Росія страждатиме від витоку мізків і браку доступу до критично важливих технологій: 75% компаній скорочують діяльність, а 25% повністю залишають країну, кажуть чиновники.

Хоча російські активи наразі лише заморожені, ведуться дискусії щодо того, які варіанти їхнього арешту існують. Західні офіційні особи кажуть, що потрібна масштабна фінансова допомога для відновлення України та моральний аргумент для тих, хто відповідальний за вторгнення, щоб сприяти цьому.

"Я думаю, що ми хотіли б зробити, це подивитися, які є всі варіанти, що можливо, а потім прийняти рішення з союзниками щодо цього", – сказав один із чиновників.

Нагадаємо, ЄС заморозив російські активи на 17 млрд євро, з них 5,5 млрд – у Люксембурзі. Також Люксембург надав нашій державі військову допомогу в розмірі 72 мільйони євро (це 16% його оборонного бюджету).