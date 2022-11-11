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​Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів на платформі UNITED24

Вони захищатимуть акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів.

​Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів на платформі UNITED24
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", - зазначив він.

Президент закликав долучатися до проєкту.

"Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо. Долучайтеся!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент оголосив про запуск ініціативи United24 у травні. Її перша складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку держави.  Підтримати Україну можна з будь-якої точки світу. Амбасадором платформи став Марк Гемілл - актор, який зіграв Люка Скайвокера у "Зоряних війнах".

За п’ять місяців роботи UNITED24 вдалося зібрати майже 200 млн доларів внесків.

У липні United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це - комплексна програма, о якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. Завдяки внескам донорів Збройні Сили України вже отримали 986 безпілотників. Загальна сума закупівель — 1 905 508 866 гривень.

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