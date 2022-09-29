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Актор, який зіграв Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", став амбасадором платформи United24

Марк Гемілл першим зі світових зірок підтримав проєкт "Армія дронів".

Актор, який зіграв Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", став амбасадором платформи United24
Фото: Telegram/Fedorov

Актор Марк Гемілл став амбасадором платформи United24. Нового амбасадора представили під час онлайн-дзвінка з Президентом України. 

Володимир Зеленський висловив Геміллу вдячність за підтримку українського народу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Світло точно переможе темряву. Я в це вірю, і в це вірить наш народ. Дякую, що ви очолили складну місію - бути першим амбасадором, який допомагатиме Україні збирати кошти на підтримку наших захисників, на"Армію дронів". Це дуже важливо!", - сказав Президент.

Гемілл та Зеленський обговорили наступні кроки актора щодо підтримки United24.

Фото: Telegram/Fedorov

"У цьому довгому і нерівному протистоянні Україні потрібна додаткова підтримка. Для мене честь стати амбасадором "Армії дронів" на запрошення Президента Зеленського. Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об’єдналися і допомогли Україні вистояти у цій війні з імперією зла", - зазначив актор.

Нагадаємо, фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це комплексна програма, о якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.

Завдяки внескам донорів Збройні Сили України вже отримали 986 безпілотників. Загальна сума закупівель — 1 905 508 866 гривень.

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