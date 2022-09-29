Від початку року українські аграрії набрали кредитів на 62,5 млрд грн, - Мінагрополітики

За минулий тиждень 1371 аграрій отримав кредитів на 1 млрд 250 млн грн.

Від початку цього року 33 626 аграріїв взяли кредитів на 62 млрд 509 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Під посівну кампанію до 1 червня було отримано кредитів на понад 38,5 млрд грн. А за минулий тиждень 1371 аграрій отримав кредитів на 1 млрд 250 млн грн. За програмою портфельних гарантій 80 % видано кредитів в обсязі 25, 7 млрд грн.

За даними міністерства, найбільше за минулий тиждень залучили аграрії Київської (318 млн грн), Дніпропетровської (145 млн грн), Одеської (123 млн грн) та Кіровоградської областей (103 млн грн).

Мінагрополітики назвало топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період:

Київська (8 млрд 926 млн грн),

Вінницька (6 млрд 749 млн грн),

Кіровоградська (6 млрд 119 млн грн),

Дніпропетровська (4 млрд 111 млн грн),

Одеська (4 млрд 26 млн грн),

Львівська (3 млрд 556 млн грн),

Полтавська (3 млрд 496 млн грн),

Чернігівська (3 млрд 370 млн),

Волинська (3 млрд 317 млн грн),

Хмельницька (3 млрд 188 млн грн) області.

"Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. Процентна ставка для позичальника – це частина базової процентної ставки за кредитом, яку він сплачує. Різницю між базовою процентною ставкою та процентною ставкою для позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше уряд схвалив порядок використання фінансової допомоги малими агровиробниками, які найбільше постраждали від війни.

Також в Україні створять Офіс продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.