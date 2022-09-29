Рівень українського експорту скоротився майже вполовину, – мінекономіки

За підсумками серпня український експорт у країни Європейського Союзу майже досяг довоєнного рівня.

Про це повідомив заступник Міністра економіки – Торговий представник України Тарас Качка, інформує пресслужба міністерства.

А за результатами І-ІІІ кварталу навіть перевищить відповідні довоєнні показники.

“На сьогодні торгівля між Україною і Європейським Союзом фактично відновилася. У серпні експорт в ЄС склав 90% рівня експорту, зафіксованого у серпні 2021 року. А за три квартали 2022 року ми експортували до ЄС, попри війну, навіть на кілька відсотків більше, ніж за І-ІІІ квартали 2021 року”, – зазначив Качка.

Торговельній активності українських експортерів сприяла ціла низка кроків, здійснених країнами ЄС та Урядом України. Зокрема, скасування квот та мит Європейським Союзом спростило експорт аграрної продукції.

Надзвичайно сприяли пожвавленню торгівлі “лінії солідарності”, започатковані Єврокомісією для України, та посилення спроможності митної інфраструктури.

Як нагадав заступник Міністра, з 1 жовтня запрацює “митний безвіз”, тобто набудуть чинності для України Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Що дозволить вантажам ще швидше проходити кордони між Україною та країнами ЄС.

Водночас, за словами Тараса Качки, загалом рівень українського експорту, в порівнянні з довоєнним, скоротився майже вполовину.

“Якщо у січні-лютому Україна експортувала щомісячно на рівні 6 млрд доларів і більше, то зараз ми виходимо на рівень 3,4 млрд доларів – приблизно такий буде результат по вересню”, – зазначив заступник Міністра.

Найбільше скоротився експорт до держав Північної Африки та Азії, який зараз він відновлюється лише в контексті зернової ініціативи та відкриття портів. Також повністю припинена торгівля з Російською Федерацією та республікою Білорусь.

Нагадаємо, 27 вересня уряд ухвалив постанову про заборону експорту товарів з України до Російської Федерації.