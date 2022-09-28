Конгрес США розгляне пакет допомоги для України на 12,35 млрд доларів, - Арахамія

Конгрес розглядає виділення суми навіть більшої, ніж просив Білий дім.

У Конгресі США представлено проект короткострокової бюджетної резолюції, яка передбачає пакет допомоги для України.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Пакет містить допомогу для України на суму 12,35 млрд доларів, що на 600 млн доларів більше, ніж запит Білого дому.

Зокрема, 7,8 млрд доларів закладено на оборону, і ще 4,5 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України.

“Цей документ також поновлює повноваження Адміністрації передавати Україні зброю та обладнання безпосередньо із запасів США в новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів”, - додав Арахамія.

Нагадаємо, частина з 457,5 мільйонів, виділених США для підтримки українських правоохоронців та кримінальної юстиції, призначені для розслідування звірств, скоєних в Україні російськими військовими.