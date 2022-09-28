СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаЕкономікаФінанси

Конгрес США розгляне пакет допомоги для України на 12,35 млрд доларів, - Арахамія

Конгрес розглядає виділення суми навіть більшої, ніж просив Білий дім.

Конгрес США розгляне пакет допомоги для України на 12,35 млрд доларів, - Арахамія
Фото: Давід Арахамія

У Конгресі США представлено проект короткострокової бюджетної резолюції, яка передбачає пакет допомоги для України. 

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Пакет містить допомогу для України на суму 12,35 млрд доларів, що на 600 млн доларів більше, ніж запит Білого дому.

Зокрема, 7,8 млрд доларів закладено на оборону, і ще 4,5 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України.

“Цей документ також поновлює повноваження Адміністрації передавати Україні зброю та обладнання безпосередньо із запасів США в новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів”, - додав Арахамія.

Нагадаємо, частина з 457,5 мільйонів, виділених США для підтримки українських правоохоронців та кримінальної юстиції, призначені для розслідування звірств, скоєних в Україні російськими військовими.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також